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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'bilirkişi' davası ertelendi

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'bilirkişi' davası ertelendi

13.07.2026 12:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'bilirkişi' davası ertelendi

Son dakika haberi... Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı dava 8 Aralık'a ertelendi.
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Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen yargılanmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bugün görülmesi beklenen karar duruşması öncesinde İmamoğlu'nun avukatları, mahkemenin işaret ettiği ön ödeme işlemini gerçekleştirdi. Bu nedenle davanın düşmesi bekleniyordu ancak mahkeme erteleme kararı verdi.

SAVCI EK SÜRE TALEP ETTİ

Söz konusu davada duruşma savcısının değişmesi nedeniyle savcı, "ek süre" talep etti.

Mahkeme de bu doğrultuda dosyayı 8 Aralık 2026 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Son duruşmada Cumhuriyet savcısı, iddianamede yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesinde düzenlenen "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunun oluşmadığı yönünde mütalaa vermişti. Savcı, İmamoğlu'nun eyleminin yalnızca TCK'nin 288. maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini ileri sürmüştü.

Mahkeme de söz konusu suçun ön ödeme kapsamında bulunduğunu belirterek eksik işlemlerin tamamlanması için duruşmayı 13 Temmuz'a ertelemişti.

DAVA SÜRECİ

Soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini öne sürmesiyle başlamıştı.

İmamoğlu, açıklamasında Satılmış B. isimli bilirkişinin İBB iştirakleri İETT ve İSFALT ile Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine ilişkin soruşturmalarda da görev aldığını söylemişti.

Bu açıklamaların ardından İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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