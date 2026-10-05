Son dakika... Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında hapis cezası ve tahliye kararı

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, 17 Ağustos 2026’dan bu yana tutuklu bulunan emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün tahliyesine karar verildi.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapan ve daha sonra istifa eden emekli tuğamiral Türker Ertürk hakkında, 3 yıl önce verdiği röportajın bir bölümünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarından başlatılan soruşturma sonucu tutuklanan Ertürk, bugün Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

HEM HAPİS CEZASI, HEM TAHLİYE...

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ertürk ve avukatları suçlamaları reddetti. Savcı ise, suçlamaya konu görüşlerin 20 Mart 2023 tarihli TELE 1 yayınında söylendiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Kararını açıklayan mahkeme önce 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Cezayı 1 yıl 14 ay 20 güne indiren mahkeme Türker Ertürk'ün cezaevinde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ertürk, sosyal medyada yeniden gündeme gelen ve üç yıl öncesine ait bir video kaydındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ağustos 2026’da tutuklanmıştı.

Ertürk’e “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları yöneltilmişti.