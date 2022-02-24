Son Dakika: Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
AKP MKYK Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.45'te başladı.
Rusya'nın askeri harekatını reddettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirdiği mücadeleyi destekliyor" dedi.
İlgili Haberler
- Son dakika: Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması
- Son dakika: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
- A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ertuğrul Erdoğan açıklamalarda bulundu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru Alagöz Holding oldu
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Bebeklerde 'katılma' nedir? İlk yardım nasıl olmalı?
- Maydanozun 14 faydası
- Yaşar Kemal... İnsanlığın sevdalısı, sözün büyücüsü!
- Kahramanımız İnce Memed!
- Doğumunun 101. yılında Bedia Akarsu
- Ölümünün 80. Yılında Stefan Zweig ve dünün Viyanası!
- Yaşmut: ‘Günümüzde polisiye sistemle hesaplaşıyor!’
- Tufan Kıymaz: Stoacılık, temelde bir yaşam felsefesidir