Son Dakika: Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

AKP MKYK Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 17:00
Son Dakika: Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.45'te başladı.

Rusya'nın askeri harekatını reddettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirdiği mücadeleyi destekliyor" dedi.



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