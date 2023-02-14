Son Dakika... Erdoğan: Felaketten etkilenen nüfus 20 milyona yaklaştı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 12:46

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 12:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Felaketten etkilenen nüfus 20 milyona yaklaştı.

Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum.

Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir.

Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik.

Yaralarımızı en kısa sürede saracağız.

Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Bir taraftan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da çadır, konteynır ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz.

Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum."