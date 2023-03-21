Son Dakika: Erdoğan için adaylık başvurusu

Son dakika haberi... AKP ve MHP heyeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:06
Son Dakika: Erdoğan için adaylık başvurusu
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AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ye teslim etti.

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