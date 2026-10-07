Son dakika... Esenyurt Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'nde 'bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı' iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında söz konusu eylemlerde yer aldıkları öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin ise, adreslerinde bulunamadığı bildirildi.

KAYYIMIN GÖREVE GETİRDİĞİ İSİM DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, kayyım döneminde göreve getirilmişti.

Beyoğlu Belediyesi AKP yönetimindeyken başkan yardımcısı olarak görev yapan Ulutaş'ın ataması, Esenyurt Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Can Aksoy'un tarafından yapıldı.

Gözaltına alınan isimler arasında, eski belediye başkanları Necmi Kadıoğlu ve Ahmet Özer döneminde çalışan belediye bürokratları da bulunuyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonda gözaltına alınan isimler ise şöyle:

1-) Yusuf ULUTAŞ(Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)

2-) Ümit ÜNAL(Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı,Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı)

3-) Ziya SEYMEN(Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)

4- )İbrahim DOĞANCIOĞLU(Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

5-) Anıl ALİOĞLU(Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

6-) Adil KESİK(Esenyurt Belediyesi Çalışanı)

7-) Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK(THY Uzman)

8-) Adnan ŞENOCAK(Avukat)

9-) Doğan Can GÖKSEL(Aysu Yapı İdari işler Müdürü)

10-) Cemalettin ÇAĞLAYAN(Namık Çebi İnsaat çalışanı)

11-) Harun BERBER(Namık Çebi insaat çalışanı)

12-) Salih YILMAZ(ASM firması sahibi)

13-) Erhan TOPRAK(Topraköz firması sahibi)

14-) Orhan YILDIRIM(Han sahibi)

15-) Ziya KÖKLÜ(Ekin Peysaj ortağı)

16-) Halil YILMAZ(HMF firması sahibi)

17-) Emrah KOŞUNALP(ASM firması çalışanı)

Hakkında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi Namık Çebi ile eski Bodo Firması ortağı Fikret Güneş'in adreslerinde bulunamadığı kaydedildi.