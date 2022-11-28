Son Dakika: Esenyurt'ta fabrikada yangın

Son dakika haberi... Esenyurt Akkoza Mahallesi'nde bulunan Evren Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 18:15
Son Dakika: Esenyurt'ta fabrikada yangın
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