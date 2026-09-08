Son Dakika... Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin yargılanacağı davanın duruşma tarihi belli oldu

17 Temmuz'dan beri tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılanacağı davanın ilk duruşması 16 Eylül'de Bakırköy Adliyesi'nde görülecek.

MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ

Mahruki, 15 Temmuz'da X'teki hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mahruki, 'darbe girişiminin önceden fark edildiğini ancak rejim değişikliği' amacıyla 'bilerek engellenmediğini' belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

Paylaşımın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi. Mahruki İstanbul'daki evinde gözaltına alındı ve 17 Temmuz'da tutuklandı.

Mahruki hakkında düzenlenen iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Nasuh Mahruki'nin yargılanacağı davanın ilk duruşması 16 Eylül'de Bakırköy Adliyesi'nde görülecek.