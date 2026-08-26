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Son dakika... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracıyla kaçmıştı: Alihan Kuriş'in kardeşi hakkında tutuklama kararı!
Son dakika haberi... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracı ile firar ederken yakalanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
26.08.2026 09:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracı ile firar ederken yakalanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
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Süleymancılara operasyon... Alihan Kuriş'in kardeşi ve Erhan Yılmaz yakalandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın Marmaris Bozburun’da yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu iddia edildi.
AKP’li Şamil Tayyar’dan İdris Naim Şahin mesajı: ‘Herhalde kapısı çalınır, skandal sorulur’ Firari Hilmi Tuna Kuriş’in Marmaris’e giderken kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına “koruma aracı” olarak tahsis edildiğinin ortaya çıkmasının ardından AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar, olayı “Tam bir skandal” olarak nitelendirerek, “Herhalde Şahin’in de kapısı çalınır, skandal sorulur” dedi.