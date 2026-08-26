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Son dakika... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracıyla kaçmıştı: Alihan Kuriş'in kardeşi hakkında tutuklama kararı!

Son dakika... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracıyla kaçmıştı: Alihan Kuriş'in kardeşi hakkında tutuklama kararı!

26.08.2026 09:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracıyla kaçmıştı: Alihan Kuriş'in kardeşi hakkında tutuklama kararı!

Son dakika haberi... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracı ile firar ederken yakalanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
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