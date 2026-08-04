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Son dakika... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi sonucu belli oldu

Son dakika... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi sonucu belli oldu

4.08.2026 14:21:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi sonucu belli oldu

Son dakika haberi... Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne 'yolsuzluk' iddiasıyla soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 55 kişinin tamamı gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 55 kişilerden, aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40’ı tutuklandı, 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Hastanede tedavi gören 1 kişinin ise, işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında yapılan ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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