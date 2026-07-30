Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı

Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı

30.07.2026 07:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı

Son dakika haberi... Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne  'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişiye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Etimesgut Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin ikametinde arama çalışması yapıldığı aktarıldı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Üsküdar Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #Operasyon #Erdal Beşikçioğlu #gözaltı #ETimesgut

İlgili Haberler

Üsküdar Belediyesi'nden gözaltı operasyonuna ilişkin açıklama
Üsküdar Belediyesi'nden gözaltı operasyonuna ilişkin açıklama Üsküdar Belediyesi, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu beş kişinin gözaltına alınmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, masumiyet karinesine dikkat çekilerek soruşturma tamamlanmadan yapılacak değerlendirmelerin kamuoyunu yanıltabileceği belirtildi.
YENİ Parti'den Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona tepkiler:
YENİ Parti'den Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona tepkiler: "Sinem Dedetaş’ın tek 'suçu'..." YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Zeybek "Sinem Dedetaş’ın tek 'suçu' Üsküdar gibi iktidarın en önemli ilçesini kazanmış olmasıdır" dedi.
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.