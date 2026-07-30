Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişiye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Etimesgut Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin ikametinde arama çalışması yapıldığı aktarıldı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Üsküdar Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı.