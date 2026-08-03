Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı!

Son Dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı!

3.08.2026 07:00:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son Dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı!

Son dakika gelişmesi... Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 39 kişi tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı. Savcılık, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheliyi tutuklama, 10 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, sorguların ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 39 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Temmuz’da Ankara merkezli dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında 42 belediye çalışanı ile 13 firma yetkilisinden oluşan toplam 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilere ait 56 konut, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemi yapılmıştı.

Soruşturmada, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belgeler düzenlendiği; otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Başsavcılık, Sayıştay raporları, müşteki ifadeleri, CİMER başvuruları, etkin pişmanlık kapsamında alınan beyanlar, ses ve görüntü kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtlarının incelendiğini açıklamıştı.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE FİRMA YETKİLİLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda belediyenin Sosyal Yardım İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Destek Hizmetleri, Zabıta ile Emlak ve İstimlak müdürleri ve Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi gözaltına alınmıştı.

Beşikçioğlu’nun danışmanı ve korumasının yanı sıra ihale ve muayene kabul komisyonlarında çalışan personel, mühendisler, belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.’nin yöneticileri, belediye meclis üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediyeyle çalışan şirketlerin yetkilileri de soruşturmaya dahil edilmişti.

MART AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.’nin hesaplarında tespit edildiği belirtilen usulsüzlükler üzerine “zimmet” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Bu soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alınmış, Beşikçioğlu ise sürecin belediyenin yaptığı şikâyet üzerine başladığını ve siyasi bir operasyon olmadığını söylemişti.

İlgili Konular: #tutuklama #Erdal Beşikçioğlu #Son dakika #ETimesgut

İlgili Haberler

Güvenpark'taki eylemde rahatsızlanmıştı… Er gazi Erdal Özdemir hayatını kaybetti
Güvenpark'taki eylemde rahatsızlanmıştı… Er gazi Erdal Özdemir hayatını kaybetti Güvenpark'taki eylemde rahatsızlanan er gazi Erdal Özdemir, memleketine götürülürken hayatını kaybetti.
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 44 kişiye tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 44 kişiye tutuklama talebi CHP'li Etimesgut Belediyesi'ni hedef alan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 44’ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Erdal Beşikcioğlu'nun ardından sıra Mansur Yavaş'ta mı? Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz’dan dikkat çeken analiz!
Erdal Beşikcioğlu'nun ardından sıra Mansur Yavaş'ta mı? Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz’dan dikkat çeken analiz! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın dün gözaltına alınmasının ardından bugün de Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Siyasetin öne çıkan başlıklarını Cumhuriyet TV’de değerlendiren Onur Alp Yılmaz, “CHP’de kalmanın bir koruma kalkanı oluşturmadığını gördük. Bu operasyonlar Mansur Yavaş’a uzanacak bir yolun başlangıcı olabilir” dedi.