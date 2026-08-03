Son Dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı!

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı. Savcılık, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheliyi tutuklama, 10 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, sorguların ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 39 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Temmuz’da Ankara merkezli dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında 42 belediye çalışanı ile 13 firma yetkilisinden oluşan toplam 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilere ait 56 konut, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemi yapılmıştı.

Soruşturmada, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belgeler düzenlendiği; otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Başsavcılık, Sayıştay raporları, müşteki ifadeleri, CİMER başvuruları, etkin pişmanlık kapsamında alınan beyanlar, ses ve görüntü kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtlarının incelendiğini açıklamıştı.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE FİRMA YETKİLİLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda belediyenin Sosyal Yardım İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Destek Hizmetleri, Zabıta ile Emlak ve İstimlak müdürleri ve Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi gözaltına alınmıştı.

Beşikçioğlu’nun danışmanı ve korumasının yanı sıra ihale ve muayene kabul komisyonlarında çalışan personel, mühendisler, belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.’nin yöneticileri, belediye meclis üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediyeyle çalışan şirketlerin yetkilileri de soruşturmaya dahil edilmişti.

MART AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.’nin hesaplarında tespit edildiği belirtilen usulsüzlükler üzerine “zimmet” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Bu soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alınmış, Beşikçioğlu ise sürecin belediyenin yaptığı şikâyet üzerine başladığını ve siyasi bir operasyon olmadığını söylemişti.