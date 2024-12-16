Son Dakika... Evinde uyuşturucu ele geçirildi: Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı!
Son dakika haberi...Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan tutuklandı.
Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Sansar Salvo #Ekin Can Arslan #tutuklama #uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye iyi haber yok!
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Seküler müdür kalmadı'
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- İkinci elde 'Suriyeli' hareketliliği