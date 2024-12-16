Son Dakika... Evinde uyuşturucu ele geçirildi: Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı!

Son dakika haberi...Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan tutuklandı.

Son Dakika... Evinde uyuşturucu ele geçirildi: Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı!
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:50

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

 


Etiketler: #Sansar Salvo #Ekin Can Arslan #tutuklama #uyuşturucu

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