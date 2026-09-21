Son Dakika... Evinden 26 kilo külçe altın çıkmıştı: Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edildi

“Rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edildi.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Evindeki kasadan 26 kilo külçe altın çıkmıştı

Acar’ın evinde yapılan aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro ele geçirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Acar’ın “geliri ile orantılı olmayacak şekilde mal varlığı edindiği, bazı mallarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerine sahip olduğu” bildirilmişti.

Yaklaşık 26 yıl DHMİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve Kasım 2024’te emekli olan Acar, aylık gelirinin 3 milyon TL olduğunu belirtmişti.

Acar’ın emekli olmadan yaklaşık üç ay önce Batman’da bir mercimek fabrikası satın aldığı ve kendi üzerine kayıtlı 12 gayrimenkulünün bulunduğu da dosyaya yansımıştı.

ÖNCEKİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMEMİŞTİ

Davanın daha önce Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmasında Acar, SEGBİS aracılığıyla savunma yapmıştı.

Duruşmada dinlenen tanıklar, Acar’ın malvarlığının kaynağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Tanık Behice Nilgün Erdem, Acar’a bedelsiz devrettiği gayrimenkulün geçmişte verdiği mimarlık ve danışmanlık hizmetlerinin karşılığı olduğunu savunmuştu.

Acar’ın yeğeni Ahmet Acar ise Batman’daki miras arazisine otel yapılması için gerçekleştirilen anlaşma sonucunda Acar’a 300 bin dolar ve 1 kilogram altın verdiğini söylemişti.

Mahkeme ikinci duruşmada Acar’ın tutukluluk halinin devamına karar vermiş, davayı 24 Kasım’a ertelemişti.

Son kararla birlikte mahkeme, Acar’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.