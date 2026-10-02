Son dakika... Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yakalama kararlarının ardından 2 Ekim'de İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişinin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yanı sıra belediyede görev yapan kamu görevlilerinin de bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
1.Abdullah Erbin
2.Ahmet Mustafa Bozkır
3.Ali Behçet Yazıcı
4.Ali Kemal Güler
5.Ali Yentur
6.Ayşe Kübra Emrehan
7.Aziz Pektanır
8.Bilal Gören
9.Fatma Esra Toraman
10.Gözde Şimşek
11.Halil İbrahim Şahin
12.Hüdanur Yazıcı
13.İbrahim Özdoğan
14.İnan Balah
15.Mahmut Kırdemir
16.Medine Gürsoy
17.Mithat Bülent Özmen
18.Muhammet Akan
19.Mücahit Özdoğan
20.Neşe An
21.Özlem Kılıç
22.Pelin Yıldırım
23.Rahmi Özyurt
24.Serhan Urhan
25.Şeref Gedik
26.Tayfun Kurumahmut
27.Yakup Gürer
28.Yunus Emre Bulut
BAŞKAN ÖZMEN'İN GÖZALTINA ALINMA ANI
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.