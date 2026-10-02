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Son dakika... Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Son dakika... Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

2.10.2026 08:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararlarının ardından 2 Ekim'de İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişinin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yanı sıra belediyede görev yapan kamu görevlilerinin de bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Abdullah Erbin 

2.Ahmet Mustafa Bozkır 

3.Ali Behçet Yazıcı 

4.Ali Kemal Güler 

5.Ali Yentur 

6.Ayşe Kübra Emrehan 

7.Aziz Pektanır 

8.Bilal Gören 

9.Fatma Esra Toraman 

10.Gözde Şimşek 

11.Halil İbrahim Şahin 

12.Hüdanur Yazıcı 

13.İbrahim Özdoğan 

14.İnan Balah 

15.Mahmut Kırdemir 

16.Medine Gürsoy 

17.Mithat Bülent Özmen 

18.Muhammet Akan 

19.Mücahit Özdoğan 

20.Neşe An 

21.Özlem Kılıç 

22.Pelin Yıldırım 

23.Rahmi Özyurt 

24.Serhan Urhan 

25.Şeref Gedik 

26.Tayfun Kurumahmut 

27.Yakup Gürer 

28.Yunus Emre Bulut

BAŞKAN ÖZMEN'İN GÖZALTINA ALINMA ANI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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