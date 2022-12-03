Son Dakika... Eyüpsultan'da minibüs devrildi: 2'si ağır 10 yaralı!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle havalimanına yolcu götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Eyüpsultan Kemerburgaz'da saat 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na yabancı uyruklu yolcuları götüren servis minibüsü yağışlı havanın da etkisiyle devrildi.
Kazada yapan minibüske ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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