Son Dakika... Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 11 yıl sonra 5 şüpheli gözaltına alındı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015’te Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın çalışmaları kapsamında dosyanın yeniden ele alındığını, yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleriyle tüm delillerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

5 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

“AMAÇ, SALDIRININ ARKASINDAKİ KİŞİLERİ ORTAYA ÇIKARMAK”

Gürlek, soruşturmanın amacının 11 yıl önce gerçekleştirilen saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Spor alanındaki şiddete karşı tavırlarının net olduğunu vurgulayan Gürlek, saldırının hangi takım, sporcu ya da taraftar grubuna yöneldiğine bakılmaksızın soruşturmanın sonuna kadar takip edileceğini ifade etti.

“FAİLİ MEÇHUL KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015… https://t.co/ndcL9cUVx5 — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 11, 2026

2015’TE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Fenerbahçe takım otobüsü, 4 Nisan 2015’te Trabzon’da silahlı saldırıya uğramış, otobüs şoförü ağır yaralanmıştı. Futbolcular ve kulüp görevlileri ise saldırıda büyük tehlike atlatmıştı.