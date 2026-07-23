Son dakika... Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan fenomen Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soydaş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının “ffatmaase_” ismi ile TikTok ve Instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3. ve TCK 226/2 maddelerine muhalefet suçunu oluşturması nedeniyle yapılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Yakalama Kararı çıkartılmış olup, şüpheli İstanbul ilinde yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca SEGBİS ile ifadesi alınmış ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."





NE OLMUŞTU?

21 Temmuz'da yapay zeka aracılığıyla üretildiği iddia edilen ve kamuoyunda tartışmalara yol açan görsellerin ardından sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve oyuncu İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Soydaş, paylaşımların yalnızca içerik üretme amacıyla yapılan bir kurgudan ibaret olduğunu ve fotoğraflardaki Efe Beycan ile duygusal bir bağının bulunmadığını savunmuştu.