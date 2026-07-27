Son Dakika... Fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı!

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay ve beraberindeki 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüpheliler, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Gazeteci Zeynep Yeşildal’ın haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mesut Can Tomay ile 2 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçlamasıyla adli kontrol uygulanması talep edildi.

İddiaya göre Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir rezidansta çanta bulunduğuna ilişkin ihbar üzerine adrese gitti. Çantada yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Rezidansta çalışan işletme görevlilerinin, çantayı bir kişinin almaya geleceğini söylemesi üzerine ekipler bölgede beklemeye başladı.

ÇANTAYI ALMAYA GELİNCE GÖZALTINA ALINDI

Çantayı almaya gelen S.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.Ç., çantanın kendisine ait olmadığını, rezidansta kalan M.T.Ö.'ye götürmek üzere geldiğini iddia etti.

Bunun üzerine M.T.Ö. de rezidansta gözaltına alındı.

“TOMAY’A AİT” İDDİASI

M.T.Ö.'nün ifadesinde, uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay’a ait olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

M.T.Ö, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması nedeniyle Tomay’ın korktuğunu ve uyuşturucu maddeyi kendi adresinde bulundurmadığını iddia ettiği aktarıldı.

ADLİ TIP’TA ÖRNEK VERDİLER

Bu ifadenin ardından Mesut Can Tomay da gözaltına alındı. Tomay, M.T.Ö. ve S.Ç. uyuşturucu madde testi için Adli Tıp Kurumu’na götürülerek örnek verdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.