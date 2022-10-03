Son dakika... Flaş iddia: Adalet Bakanlığı Daire Başkanı eşini vurup intihar etti
Ankara'da Hakim Serkan Tüzün'ün hakim lojmanında önce eşini vurduğu sonrasında ise intihar ettiği öne sürüldü.
Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün'ün dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanında önce eşini vurduğu sonra da intihar ettiği iddia edildi.
Halktv'nin haberine göre, üç çocuğu bulunan Serkan Tüzün, eski Alperen Ocakları Genel Başkanıydı.
TETKİK HAKİMİ OLARAK GÖREV YAPMIŞTI
Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.
Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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