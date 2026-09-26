Son dakika... 'Fonculuk' iddialarıyla gündemdeydi... AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan 'fon' iddiaları sonrası istifa etti.

Fon krizinde ismi geçen Kaya, görevinden affını istediğini şu sözlerle açıkladı:

"Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum

Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim"

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, bugün yaptığı açıklamada AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisseleriyle bağlantılı işlemler üzerinden yüksek miktarda kazanç elde ettiğini öne sürmüştü.

Emre’nin iddiasına göre Fatma Betül Sayan Kaya, 63 milyon 359 bin lira yatırarak yaklaşık dört ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çekti. Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırdığı ve 826 milyon lira çektiği öne sürüldü. Böylece çiftin toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 2 milyar 170 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Bu iddialar AKP kanadından isimler de dahil olmak üzere kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu.