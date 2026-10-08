Son dakika... Fon krizinde yeni perde: YENİ Parti, iki bakanın ismini açıkladı!

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, YENİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine ilişkin iki bakanı doğrudan ilgilendiren yeni iddiaları gündeme taşıdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a 170 milyon liralık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ise babası Hasan Özdemir üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen toplam 830 milyon liralık fon işlemlerini soran Özlale, her iki işlem için de Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) numaralarını kamuoyuyla paylaştı.

Özlale, söz konusu işlemlere ilişkin belgelerin ellerinde bulunduğunu belirterek iki bakandan da kamuoyu önünde ayrıntılı açıklama yapmalarını istedi.

Bir bakanın yatırım yapmasının tek başına suçlama konusu olamayacağını vurgulayan Özlale, “Ancak ayrıcalıklı işlem ve kamu görevi nedeniyle edinilen bilginin kişisel kazanç için kullanıldığı iddiaları da cevapsız bırakılamaz. Binlerce tasarruf sahibi parasının akıbetini beklerken kamu görevi yürütenlerin kendi işlemleri konusunda da şeffaf olması gerekir” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunan Özlale, fon işlemlerine karıştığını iddia ettiği AKP'li isimlere ilişkin tam listenin Erdoğan’ın önünde bulunduğunu ileri sürdü.

Pazartesi gününe kadar gerekli adımların atılmasını isteyen Özlale, aksi takdirde çok daha yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiğini öne sürdüğü AKP'li isimleri belgeleriyle birlikte açıklayacaklarını duyurdu.

Özlale’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Bir sene önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, ismini vere vere, piyasa manipülasyonunun yapıldığı fonların adını vere vere bu vurguna karşı Sayın Mehmet Şimşek’i ve oradaki ekonomi bürokratlarını uyarmıştık. Daha sonrasında basında, akademide, iş dünyasında bu olası piyasa vurgununa dair birçok haber çıktı. Bunların hiçbirine kulak asılmadı.

Bir sene önce, Kasım 2025’te Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, piyasada bir manipülasyon olabileceğini ve buna göre hareket edeceklerini söyledi. Hiçbir işlem yapılmadı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şimdiki Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yine Borsa İstanbul’da piyasalardaki manipülasyonu fark ettiklerini, bir soruşturma açmak istediklerini fakat resen soruşturma için izin alamadıklarını belirtti. Dolayısıyla bu Susurluk, yani finansın Susurluk’u, herkesin gözü önünde oldu.

“SADECE UYARMADIK, ÇÖZÜMÜ DE MECLİS’E SUNDUK”

Bizler YENİ Parti olarak bu vurgun ortaya çıktığı andan itibaren çok hızlı ve etkili adımlar attık. Genel Başkanımızın başkanlığında bir Fon Krizi Masası oluşturduk.

Araştırma önergesi verdik. Kanun teklifi hazırladık. AK Parti’nin hâlâ Meclis’e sunmadığı bir kanun teklifini bizler on gün önce bütün detaylarıyla hazırladık.

Herhangi bir kamu kaynağına başvurmadan gerçek mağdurları tespit edip haksız kazanç sağlayanlardan bu kazançların alınarak gerçek mağdurlara dağıtılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladık.

“CEVDET YILMAZ KABUL ETTİ”

Dün Meclis’te Sayın Cevdet Yılmaz’a, bu haksız kazançları elde edenler arasında AK Partili bazı siyasetçilerin ve bürokratların da olabileceğini anlatıp üç tane soru sorduk.

Bunlardan bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kalem müdürünün bu kapalı fonlarda parasının olup olmadığıydı.

Sayın Cevdet Yılmaz bütün içtenliğiyle buna cevap verdi ve dedi ki: “Evet, benim özel kalem müdürümün bu kapalı fonlarda parası vardı. Hatta arkadaşlarıyla beraber bu fona para koydular.

Ki bu da aslında bir suç. Kamu bürokratı olmasına rağmen, kamu bürokrasisinde en önemli pozisyonlardan bir tanesinde bulunmasına rağmen kendi özel kalem müdürünün bu kapalı fonlarda parası olduğunu kabul etti. Kendisine biz iki soru daha sormuştuk.

Şu anda mevcut kabinede olan bir bakanın 170 milyon liralık bir işlem yapıp bu fondan çıkış yaptığını sorduk.

İkinci olarak da bir bakanın babasının 470 milyon liralık fonu 830 milyon liraya çıkartıp tekrardan bu fondan çıkış yapıp yapmadığını sorduk. Sayın Cevdet Yılmaz da bize elimizde somut bir delil varsa bunları açıklamamız gerektiğini söyledi.

Bizler bu saate kadar kendilerinden bir açıklama bekledik. Herhangi bir şekilde açıklama olmadığı için de şimdi siz değerli basın mensuplarına bu açıklamayı yapıyorum.

Elbette bir bakanın yatırım yapması tek başına suçlama konusu olamaz. Ancak ayrıcalıklı işlem ve kamu görevi nedeniyle edinilen bilginin kişisel kazanç için kullanıldığı iddiaları da cevapsız bırakılamaz. Binlerce tasarruf sahibi parasının akıbetini beklerken kamu görevi yürütenlerin kendi işlemleri konusunda da şeffaf olması gerekir.

“170 MİLYON LİRALIK İŞLEM SİZE Mİ AİT?”

Dün Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki yatırımları hakkında detaylı bir açıklama yaptı. O yüzden birazdan kendisine soracağımız soruda da kendisinden aynı detayda bir açıklama bekliyoruz.

Sayın Bolat, Hedef Portföy’de MKK işlem numarası 29289013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Tekrardan söylüyorum.

YENİ Parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz. Belgenin numarasını size söylüyorum. Hedef Portföy’de MKK numarası 29289013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait?

Bu konuda kamuoyunu ivedilikle aydınlatmanızı bekliyoruz.

BAKAN GÖKTAŞ’A... 'BABANIZ 830 MİLYONLUK FON İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ Mİ?'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş… Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin MKK numarası 23542284 mü?

Tekrardan söylüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı?

Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge numarasını veriyorum size: 23542284. Babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına bir başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?

Sayın Cevdet Yılmaz’a Meclis’te sorduğumuz soruları bugün isim vererek ve elimizdeki belgelerle beraber siz basın mensuplarıyla ve Sayın Cumhurbaşkanıyla paylaşmak istiyoruz.

“BU VURGUNDA PAYI OLANLARIN TAM LİSTESİ ERDOĞAN’IN MASASINDA”

Bu sürecin başını hatırlayalım. Eğer YENİ Parti’nin ısrarlı takibi olmasa, bu fon vurgununu aydınlatma çabası olmasa bugün kimse Fatma Betül Sayan Kaya’yı konuşmuyor olacaktı. Sayın Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’yı konuşmuyor olacaktı.

Diğer isimler de belki gizleniyor olacaktı. Bu vurgunu yapanların tam sıralı listesi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın masasının üzerinde duruyor.

Bizim bugün sizlerle paylaştığımız iki isim dışında, bu vurgunda payı olanların tam sıralı listesi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın masasının üzerinde duruyor. Ama kendisi, kamuoyunda bir beklenti oluşmasına rağmen bunu bizlerle paylaşmıyor, gizliyor ve maalesef yakınlarını koruyor.

“PAZARTESİYE KADAR GEREĞİNİ YAPIN...”

Bizler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan hafta başına kadar, pazartesi gününe kadar bu fon vurgununun AK Parti ayağıyla ilgili gereğini yapmasını talep ediyoruz.

Eğer Sayın Erdoğan pazartesi gününe kadar tam sıralı listeyi paylaşmazsa, pazartesi gününden itibaren yine belgeli bir şekilde, bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız."

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özlale, Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadeye çağrılması ve AKP’den ihracı sürecini değerlendirdi. YENİ Parti’nin ısrarlı takibinin bu süreçte etkili olduğunu savunan Özlale, fon vurgununa ilişkin yeni isimleri ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

“BİZ AÇIKLAMASAYDIK SAYAN KAYA, HÂLÂ AK PARTİ MKYK’DE OLACAKTI”

Özlale, gazetecilerin "Fatma Betül Sayan Kaya dün ifadeye çağrıldı. Ardından AK Parti’den ihraç edildi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Burada da YENİ Parti’nin talepleri olmasaydı Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye çağrılmayacaktı. Bizler kendisinin ismini ilk zikredenleriz. Daha sonrasında kendisinin girdiği çıkar ilişkilerini, kimlerle hangi çıkar ilişkilerine girdiğini kamuoyuyla paylaştık. Ve bunun da ısrarlı takipçisi olduk.

Meclis açıldığı günden itibaren de bizler Fatma Betül Sayan Kaya’nın bulaştığı bu fon vurgunuyla ilgili Meclis’in harekete geçmesini, savcılığın harekete geçmesini talep ettik.

Dün nihayet, kaç hafta sonra, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verdi. Daha sonrasında da AK Parti’den ihraç edildi. Ben şimdi burada siz kıymetli basın mensuplarına soruyorum.

Eğer bizler Fatma Betül Sayan Kaya’nın ismini açıklamasaydık bugün Fatma Betül Sayan Kaya hâlâ AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda olur muydu? Bence olurdu. Bugün sizlerle iki tane önemli ismi paylaştık. Bunların ikisi de kabinede. Bir tanesi Ticaret Bakanı, bir tanesi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı.

Şimdi burada sizlerle belge numaralarını paylaştığımız bu isimlerden, sizlerin önünde bir açıklama bekliyoruz. Belge numaraları kendilerinde var. Hâlâ o kabinede oturmaya devam etmek istiyorlarsa kamuoyunu bu konuda mutlaka aydınlatmaları gerekiyor."

“ÇOK DAHA BÜYÜK İŞLEMLER VAR”

"Bu yeni isimler kabinede mi, yoksa AK Parti’de genel başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan kişiler mi olacak?" sorusunu da yanıtlayan Ümit Özlale, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftadan itibaren, eğer Sayın Erdoğan bize tam sıralı listeyi vermezse, burada AK Parti’nin çok önde gelen ve şu ana kadar konuştuğumuz meblağların çok üstünde, yüzlerce kat üstünde işlem yapan kişilerin de dahil olduğu bir listeyi sizlerle açıklayacağız."

YENİ Partili Özlale "Kaç kişilik liste?" sorusunu ise, şöyle yanıtladı:

"Çok kişilik liste. Bizler kendi elimizdeki belgeleri sizlerle açıklamadan önce Sayın Erdoğan’dan mutlaka gereğini yapmasını talep ediyoruz. Kendisinde de bizde olan liste var. Bu listedeki isimlerle ilgili gereğini yapmazsa biz de YENİ Parti olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz."