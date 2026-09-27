Son dakika... Fon soruşturması: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Fon soruşturmasında, yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Özel, bugün polis ekiplerince gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Soruşturma kapsamında Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.