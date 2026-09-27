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Son dakika... Fon soruşturması: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

Son dakika... Fon soruşturması: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

27.09.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Fon soruşturması: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
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Haklarında "yakalama kararı" bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener  gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Fon soruşturmasında, yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Özel ve Sarpyener bugün polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖZEL, DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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