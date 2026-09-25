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Son Dakika... Fon soruşturmasında 11 tutuklama daha: Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı

Son Dakika... Fon soruşturmasında 11 tutuklama daha: Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı

25.09.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Fon soruşturmasında 11 tutuklama daha: Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen “fon soruşturması” kapsamında 11 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcılığı yapan ve Tera’da yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Erkan Kilimci de yer aldı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 45’e yükseldi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 21 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

İlk aşamada Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

11 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Hakimlikteki işlemleri devam eden 11 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildi. Böylece son adli süreçte tutuklananların sayısı 19’a, soruşturmanın tamamındaki tutuklu sayısı ise 45’e yükseldi. 

Son olarak tutuklanan 11 isim şöyle:

  1. Ali Rıza İncekaya
  2. Haldun Saffet İnal
  3. Erkan Kilimci
  4. Mehmet Ziya Gökalp
  5. Sibel Gökalp
  6. Tamer Akbal
  7. Abdullah Yusuf Yarız
  8. Selim Dağbaşı
  9. Özdemir Ataseven
  10. Gökhan Ataseven
  11. Hamza Kablan

ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN KİLİMCİ DE TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. Kilimci, 2016-2018 yılları arasında TCMB Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, daha sonra Tera’da yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve fonlar üzerinden yapıldığı öne sürülen manipülatif işlemler üzerinde yoğunlaşıyor. Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı hakkında adli işlem yapılmıştı.

BİR YILDA TUTUKLANAN İKİNCİ TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI

Ekim 2025’te TCMB eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 2023 yılındaki ihalelerine ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında tutuklanmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Şener’e, BKM ihalelerine fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve yönetme, dolandırıcılık ile zimmet suçlamaları yöneltildi. Paravan şirketler üzerinden kamu kurumunun 100 milyon Türk Lirası’nı aşkın zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Şener, hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve yaklaşık bir ay sonra tahliye edilmişti.

İlgili Konular: #merkez bankası #fon soruşturması

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