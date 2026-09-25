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Son dakika... Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon: 6 şüpheli gözaltında!

Son dakika... Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon: 6 şüpheli gözaltında!

25.09.2026 12:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon: 6 şüpheli gözaltında!

Son dakika haberi... SPK'ye muhalefet suçu kapsamında yürütülen yeni soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6’sı gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Fonun kapalı olduğu dönemde işlem yaptığı belirlenen 12 kişi tespit edildi.
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Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi.

Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı 1 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.

O İSİMLER TESPİT EDİLDİ

Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheliden 6'sı yakalanırken 1 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.

Serdar Turhan, Muhammed Yariz, Mustafa Boz ve Ahmet Özcan daha önce adli işlem başlatıldı. Kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 

GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ

Fatmagül Lafçı: K.L. Taahhüt İnşaat AŞ İdari İşler Müdürü

Necmettin Enes Çöbü: Pusula Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü

Engin Geylan: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Satın Alma Yöneticisi / Müdürü

Niyazi Derindağ: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İç Denetçisi

Hacı Bayram Adıyaman: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Uzmanı

Yunus Casta: MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı

Selen Turhan İnce: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İnsan Kaynakları Müdürü (Firari)

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