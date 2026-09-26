Son Dakika... Fon soruşturmasında 6 tutuklama daha: Tutuklu sayısı 51’e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni tutuklama kararları verildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Enis Bulut ve Burak Gökçe dün akşam; Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik ise bu sabah tutuklandı. Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece son sevklerde 6 kişi tutuklanırken soruşturmalardaki toplam tutuklu sayısı 51’e yükseldi.

MASAK’TAN ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

ÇOK SAYIDA YÖNETİCİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında daha önce Tera ve Pusula gruplarıyla bağlantılı çok sayıda yönetici hakkında tutuklama kararı verilmişti. Ardından Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Sonraki operasyon ve adli süreçlerle birlikte tutuklu sayısı 45’e ulaşmıştı. Son 6 tutuklama kararıyla bu sayı 51’e yükseldi.