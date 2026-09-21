Son Dakika... Fon soruşturmasında kritik gelişme! 15 gözaltı, 10 kişi aranıyor: İsimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI YÖNETİCİ VE YETKİLİLERİN MALVARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutu kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.

Soruşturmaya konu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere yazıldı.

EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI İÇİN DE BİLDİRİM

Başsavcılık ayrıca adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin de Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi için ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.

İHA'da yer alan bilgilere göre gözaltına alınanların arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da olduğu öğrenildi.

Muhammed Yarız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar şöyle:

"Berkan Gülen (Satış Müdürü), Celal Yarız (emekli), Furkan Baki (Bilgisayar teknisyeni), Halil İbrahim Ege (Muhasebe uzmanı), İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi), İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi), Lütfi Çetinel, ⁠Mehmet Erbey (emekli), Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu), Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi), Samet Çetinel (satış elemanı/danışmanı), Uğur Akkafa ve Ramazan Erbey, Selçuk Kahya (Yazılım destek uzmanı).

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

Böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.

İSVİÇRE'DEKİ HESABA 15 MİLYON DOLAR GÖNDERİLDİĞİ TESPİTİ

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Dün, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı.Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükselmişti.