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Son dakika... Fon soruşturmasında kritik gelişme: 20 isim daha tutuklandı!

Son dakika... Fon soruşturmasında kritik gelişme: 20 isim daha tutuklandı!

3.10.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Fon soruşturmasında kritik gelişme: 20 isim daha tutuklandı!

Son dakika haberi... Tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen 20 isim daha, fon soruşturmasında tutuklandı. Bununla birlikte, fon krizindeki tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.

TUTUKLAMA İSTENMİŞTİ

Şüpheliler, dün akşam sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

20 İSİM DE TUTUKLANDI

Son olarak, adliyeye sevk edilen 20 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

TUTUKLU SAYISI 85'E YÜKSELDİ

20 kişinin daha tutuklanmasıyla, fon krizindeki tutuklu sayısı 85'e yükseldi.

Tutuklanan 20 isim şu şekilde:

  1. Ali Serhat Tüzün
  2. Ali Yöney
  3. Alper Tunga Sagu Burak
  4. Burak Sevindik
  5. Fırat Kerim Ersoy
  6. Gökhan Koçyiğit
  7. Gürsel Akça
  8. İdris Çakır
  9. Jeremy Etiene Debost
  10. Mücahit Acaralp
  11. Nil Özalp
  12. Tuncer Köklü
  13. Yasemin Yavuz Koçyiğit
  14. Ali Göl
  15. Hüseyim Emre Güner
  16. İhsan Çimen
  17. Mesut Yalım
  18. Osman Sungur
  19. Tahir Fatih Mutlu
  20. Erol Demirbaş
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