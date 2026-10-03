Son dakika... Fon soruşturmasında kritik gelişme: 20 isim daha tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.
TUTUKLAMA İSTENMİŞTİ
Şüpheliler, dün akşam sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
20 İSİM DE TUTUKLANDI
Son olarak, adliyeye sevk edilen 20 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
TUTUKLU SAYISI 85'E YÜKSELDİ
20 kişinin daha tutuklanmasıyla, fon krizindeki tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
Tutuklanan 20 isim şu şekilde:
- Ali Serhat Tüzün
- Ali Yöney
- Alper Tunga Sagu Burak
- Burak Sevindik
- Fırat Kerim Ersoy
- Gökhan Koçyiğit
- Gürsel Akça
- İdris Çakır
- Jeremy Etiene Debost
- Mücahit Acaralp
- Nil Özalp
- Tuncer Köklü
- Yasemin Yavuz Koçyiğit
- Ali Göl
- Hüseyim Emre Güner
- İhsan Çimen
- Mesut Yalım
- Osman Sungur
- Tahir Fatih Mutlu
- Erol Demirbaş