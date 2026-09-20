Son dakika... Fon soruşturmasında kritik gelişme: MASAK'a 4 şirket için 'yeni inceleme' talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fon soruşturması" kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
2024'TEN BUGÜNE TÜM HAREKETLER İSTENİYOR
Başsavcılığın talebi kapsamında söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi istendi.
İncelemenin ardından elde edilecek bilgi ve belgelerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.
KRİPTO VE YURT DIŞI TRANSFERLER MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında özellikle yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği kripto varlık ve para transferleri ile banka ve diğer finansal hesaplarındaki hareketlerin incelenmesi öngörülüyor.
MASAK tarafından hazırlanacak inceleme ve raporların soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin değerlendirmelerde kullanılacağı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.
4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.
GÜRLEK: PONZİ BENZERİ YÖNTEMLER KULLANILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına yönelik başvurunun Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca ağustos ayında yapıldığını açıklamıştı.
Soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapan Bakan Gürlek, "Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır" bilgisini verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur.
- Bu kapsamda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış; malvarlıklarının kaçırılmasına imkân verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince erişimin engellenmesine karar verilmiş; kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderilmiştir.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır.
- Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir.
- Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir."