Son dakika... Fon soruşturmasında kritik gelişme: MASAK'a 4 şirket için 'yeni inceleme' talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fon soruşturması" kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

2024'TEN BUGÜNE TÜM HAREKETLER İSTENİYOR

Başsavcılığın talebi kapsamında söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi istendi.

İncelemenin ardından elde edilecek bilgi ve belgelerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.

KRİPTO VE YURT DIŞI TRANSFERLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında özellikle yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği kripto varlık ve para transferleri ile banka ve diğer finansal hesaplarındaki hareketlerin incelenmesi öngörülüyor.

MASAK tarafından hazırlanacak inceleme ve raporların soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin değerlendirmelerde kullanılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

GÜRLEK: PONZİ BENZERİ YÖNTEMLER KULLANILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına yönelik başvurunun Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca ağustos ayında yapıldığını açıklamıştı.

Soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapan Bakan Gürlek, "Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır" bilgisini verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: