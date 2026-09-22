Son dakika... Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 kişi gözaltında!

Sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

AKIN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sermaye piyasalarına yönelik soruşturmada yeni gelişmeleri duyurdu.

Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığı bildirildi.

Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TOPLAM 60 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Gürlek'in açıklamasına göre, son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu kişilerden 4'ü tutuklanırken, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri sürüyor. Hakkında işlem başlatılan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

Soruşturmanın önceki aşamasında Katılımevim paylarına ilişkin 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

MALİ BOYUT DA İNCELENİYOR

Soruşturmanın mali boyutunun da kapsamlı şekilde incelendiğini belirten Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması ve malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığını bildirdi.

Gürlek, açıklamasında mağdur vatandaşların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Daha önce soruşturmanın mali boyutunda bazı şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklanmıştı.

"SUÇTAN ELDE EDİLEN KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK"

Gürlek, soruşturma kapsamında hukuken sorumluluğu tespit edilen kişilerin adalet önünde hesap vereceğini belirterek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar takip edileceğini ifade etti.

Soruşturmanın, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü bildirildi.

VATANDAŞLARIMIZIN BİRİKİMLERİNİ HEDEF ALANLARDAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAK, MAĞDURLARIN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!



Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde… https://t.co/0LCqVNtbqk — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 22, 2026

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Yeni dalga operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda tespiti yapılan 1’i Yurtdışında olan 15 şüpheliye yönelik 22.09.2026 tarihinde yapılan operasyonda 14 şahıs gözaltına alınmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."