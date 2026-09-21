Son Dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI YÖNETİCİ VE YETKİLİLERİN MALVARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutu kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.

Soruşturmaya konu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere yazıldı.

EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI İÇİN DE BİLDİRİM

Başsavcılık ayrıca adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin de Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi için ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.

İHA'da yer alan bilgilere göre gözaltına alınanların arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da olduğu öğrenildi.

Muhammed Yarız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.