Son Dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 tutuklama, 7 adli kontrol!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf ile Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Şüpheliler Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Fon soruşturması kapsamında bir gün önce düzenlenen operasyonda, Destek Holding ve Özata Denizcilik bağlantılı olduğu belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararları verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil'in yakalandığını açıklamıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay da daha sonra gözaltına alınmış, böylece gözaltı sayısı 8'e yükselmişti. İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

Başsavcılık açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesinde piyasa dolandırıcılığı tespit edildiği belirtilmişti. Soruşturmanın önceki aşamalarında söz konusu şirketlerin sahipleri olduğu belirtilen Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven'in de tutuklandığı açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.