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Son Dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

Son Dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

26.09.2026 11:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık 7 fonun tüm kayıtlarını istedi

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 7 fonun kuruluşundan bugüne kadarki tüm kayıtarını talep etti. Ayrıca Haziran, Temmuz ve Ağustos ayındaki tüm çıkışları istendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı.

Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.

7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE

Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

KURULUŞLARINDAN TASFİYE TARİHİNE KADAR TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık, MKK’dan söz konusu fonlara ilişkin SPK'nın tasfiye kararları aldığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.

Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Böylece soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

SON 3 AY İÇİN AYRI BİR İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR

Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu.

Başsavcılık, söz konusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.

MKK KAYITLARI DOSYAYA GİRECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceğini gösteriyor.

İlgili Konular: #fon soruşturması

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