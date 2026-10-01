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Son dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Son dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener tutuklandı

1.10.2026 08:48:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Son dakika haberi... Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında tutuklama kararı verildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi.

Şüphelilerden, Erdin Özel, Emir Münür Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş, İbrahim Halil Rat sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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