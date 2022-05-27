Son Dakika: Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu

Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 10:15
Son Dakika: Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
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Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu.

 Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor.

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