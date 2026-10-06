Son Dakika... Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında mütalaa: İzzet Yıldızhan için beraat, Aleyna Kalaycıoğlu için tahliye talebi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcılık, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

RUHSATSIZ SİLAH SUÇLAMASINDAN DA CEZA TALEBİ

Savcılık, Kadayıfçıoğlu hakkında cinayet suçlamasının yanı sıra 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan da ceza istedi.

Mütalaada, Kadayıfçıoğlu’nun bu suçtan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Dava kapsamında yargılanan sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise tahliye talebinde bulunuldu.

Savcı, Kalaycıoğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini mahkeme heyetinden istedi.

İZZET YILDIZHAN VE ZUHAL KALAYCIOĞLU İÇİN BERAAT İSTENDİ

Savcılık, dosyanın diğer iki sanığı İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise beraat yönünde görüş bildirdi.

Mütalaada, İzzet Yıldızhan ile Zuhal Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı.

Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.

Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamamıştı.