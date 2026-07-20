Son Dakika... Futbolda şike soruşturmasında yeni gelişme

Futbolda şike soruşturması kapsamında savcılıkta ifadesi tamamlanan 15 eski kulüp yöneticisi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 ismin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer isimler hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri istendi.

Sevk listesinde yer alan isimler ve talep edilen tedbirler şu şekilde:

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER

Yargılamanın tutuklu devam etmesi talebiyle mahkemeye gönderilen isimler arasında eski kulüp yöneticileri yer alıyor:

Tolga Kırgız (Beşiktaş eski yöneticisi)

Kerem Gürel (Beşiktaş eski yöneticisi)

Ünsal Yamaner (Bandırmaspor eski yöneticisi)

Savaş Tatil (Adanaspor eski yöneticisi)

Özgür Durşen (Gençlerbirliği eski yöneticisi)

EV HAPSİ VE ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER

Mahkemeden haklarında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol şartı istenen isimler:

Halil İbrahim Yavaş (Boluspor eski yöneticisi)

Hüseyin Gözütok (Bodrumspor eski yöneticisi)

Avni Akdemir (Erzurumspor eski yöneticisi)

Maruf Güneş (Galatasaray eski yöneticisi)

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİYLE SEVK EDİLENLER

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanması istenen diğer yöneticiler ise şunlar:

Ahmet Akçelik (Beşiktaş eski yöneticisi)

Ali Gürsoy (Boluspor eski yöneticisi)

Sezgin Özkan (Gençlerbirliği eski yöneticisi)

Kemal Aydın (Balıkesirspor eski yöneticisi)

Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü eski yöneticisi)

Barış Orhun Bilge (Altınordu eski yöneticisi)

ŞÜPHELİLERİN HEPSİNE ADLİ KONTOL

Sevkedilen şüphelilerin tamamının sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi.