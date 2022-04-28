Son Dakika: Galatasaray'da seçim krizi

Galatasaray, tedbir kararı bozulduğu için 30 Nisan Cumartesi günü bir kez daha seçimli kongreye gidecek. Kongre öncesinde mahkeme yoluyla seçimin yapılmayacağı dair gelişmeler yaşanılabilir.

Cumhur Önder Arslan
28 Nisan 2022 Perşembe, 15:32
Son Dakika: Galatasaray'da seçim krizi
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Galatasaray’da 30 Nisan’daki seçim öncesi yine kriz yaşanıyor. 

Cumhuriyet’in, Sarı-Kırmızılı kulüp kaynaklarından edindiği bilgilere göre; bugün veya yarın mahkeme vasıtasıyla bir hukuki kararla birlikte seçimin yapılmayacağı yönünde gelişmeler yaşanabilir.


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