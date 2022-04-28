Son Dakika: Galatasaray'da seçim krizi

28 Nisan 2022 Perşembe, 15:32

Galatasaray’da 30 Nisan’daki seçim öncesi yine kriz yaşanıyor.



Cumhuriyet’in, Sarı-Kırmızılı kulüp kaynaklarından edindiği bilgilere göre; bugün veya yarın mahkeme vasıtasıyla bir hukuki kararla birlikte seçimin yapılmayacağı yönünde gelişmeler yaşanabilir.