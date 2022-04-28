Son Dakika: Galatasaray'da seçim krizi
Galatasaray, tedbir kararı bozulduğu için 30 Nisan Cumartesi günü bir kez daha seçimli kongreye gidecek. Kongre öncesinde mahkeme yoluyla seçimin yapılmayacağı dair gelişmeler yaşanılabilir.
Galatasaray’da 30 Nisan’daki seçim öncesi yine kriz yaşanıyor.
Cumhuriyet’in, Sarı-Kırmızılı kulüp kaynaklarından edindiği bilgilere göre; bugün veya yarın mahkeme vasıtasıyla bir hukuki kararla birlikte seçimin yapılmayacağı yönünde gelişmeler yaşanabilir.
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