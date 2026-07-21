Son dakika... Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını duyurdu.

Uludağ, X hesabından "Gözaltına alınıyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Cumhuriyet'in Alican Uludağ'ın avukatı Semih Ecer'den edindiği bilgiye göre Uludağ, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Alican Uludağ'ın yarın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"X platformunda Alican Uludağ"@alicanuludag" ve bir kısım kullanıcı tarafından yapılan paylaşım içeriklerinin TCK 216. Maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama ve TCK 217/A. maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, ilgili hesap kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup;

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda şüphelilerin tespit edilmesi ve tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınması yönünde talimat verilmiş, şüpheli Alican ULUDAĞ gözaltına alınmıştır.

Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."

Gözaltına alınıyorum. — Alican Uludağ (@alicanuludag) July 21, 2026

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 20 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ, tutuklu yargılandığı davanın 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları yöneltilen Uludağ hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.