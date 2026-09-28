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Son dakika... Gaziantep'te kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belli oldu

Son dakika... Gaziantep'te kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belli oldu

28.09.2026 10:25:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Gaziantep'te kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belli oldu

Son dakika haberi... Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu.
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Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında dün saat 18.06'da Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

Jandarma yolda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

CENAZELER HATAY'A GÖNDERİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin; Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olduğu belirlendi.

Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürüyor. 

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İlgili Konular: #kaza #gazianep

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