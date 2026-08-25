Son Dakika... Gaziosmanpaşa'da hareketli anlar: Eşini silahla vurdu, kendini yufkacıya kapattı!

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, yufkacının önünde eşine silahla ateş etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan iş yerinin içine girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri, silahlı saldırıda ağır yaralanan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından yufkacının içine giren kişi, silahı kendi başına dayadı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, müzakereci polis şüpheliyi silahını bırakması için ikna etmeye çalışıyor.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

'POLİSLERİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ÜÇ EL DAHA ATEŞ ETTİ'

Olayı gören Semih Küçük, “Sokağın başında arkadaşımı bekliyordum. Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüs almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs biraz ilerleyip kapıyı açınca adam bindi. Sesler gelmeye başlayınca taciz benzeri bir şey var sanarak biraz yaklaştım. Minibüsten herkesin indiğini görünce elindeki silahı gördüm. Görünce ben de uzaklaştım. Kadın minibüsten inip dükkana gittikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride ateş etti, yufkacıda çalışan ablamızı dışarı çıkardı. 15 dakika sonra kadın da sürüne sürüne dışarı geldi. Polislerin geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Sonra da içeri kaçtı. Polisler hâlâ ikna etmeye çalışıyor. Silah muhtemelen kuru sıkıydı. Biz yerde kan veya yara görmedik ama şu anda öldü diyorlar” dedi.