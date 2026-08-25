Son Dakika... Gaziosmanpaşa'da hareketli anlar: Kadını silahla vurdu, kendini yufkacıya kapattı!

Olay, Cengiz Topel Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre H.S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ş.G.’yi taksiyle takip etti. Ş.G.’nin minibüsten inmesinin ardından taksiden inen H.S., “Beni nasıl aldatırsın” diyerek kadınla tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Ş.G., yakındaki yufkacıya sığındı. İş yerine giren H.S., burada 1 el ateş etti. Yaralanarak sokağa çıkan Ş.G.’yi takip eden şüpheli, bir kez daha ateş ederek kadını vurdu.

H.S. daha sonra iş yerine girerek silahı başına dayadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Ş.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerine teslim olmayan H.S., iş yerinde silahı başına dayayarak bir süre bekledi.

Özel Harekat polislerinin de hazır bulunduğu olayda, ekiplerin ikna ettiği H.S. silahını bırakarak teslim oldu ve gözaltına alındı. Ş.G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

'POLİSLERİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ÜÇ EL DAHA ATEŞ ETTİ'

Olayı gören Semih Küçük, “Sokağın başında arkadaşımı bekliyordum. Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüs almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs biraz ilerleyip kapıyı açınca adam bindi. Sesler gelmeye başlayınca taciz benzeri bir şey var sanarak biraz yaklaştım. Minibüsten herkesin indiğini görünce elindeki silahı gördüm. Görünce ben de uzaklaştım. Kadın minibüsten inip dükkana gittikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride ateş etti, yufkacıda çalışan ablamızı dışarı çıkardı. 15 dakika sonra kadın da sürüne sürüne dışarı geldi. Polislerin geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Sonra da içeri kaçtı. Polisler hâlâ ikna etmeye çalışıyor. Silah muhtemelen kuru sıkıydı. Biz yerde kan veya yara görmedik ama şu anda öldü diyorlar” dedi.