Son dakika... Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı: Hayatını kaybedenler var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında Girne-Taşucu seferi yapan bir yolcu gemisi saat 12.30 sularında alabora oldu.

İlk müdahalede; 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 karakol gemisi, 1 hücum botu ile dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katıldı. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirildi. Bölgede; 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarını aktif şekilde yürütüyor.

Filo Denizcilik’e ait olduğu bildirilen geminin 267 kişiyi taşıdığı öğrenildi.

İşte anbean yaşananlar...

21.10 | ÜÇ GÜNLÜK YAS

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

20.40 | "18 KİŞİYE HENÜZ ULAŞAMADIK"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinde haber alınamayan kişilere ulaşılması için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede KKTC Başbakanı Ünal Üstal ile birlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye’den gelen imkan ve kabiliyetler kullanılarak çok yoğun bir arama-kurtarma çalışması sürdürüldü şu ana kadar. Çalışmalar, gece olmasına rağmen devam edecek. 4 gemi, 2 gece görüşlü helikopter, İHA’lar ve uçaklarla çalışmalar devam edecek. Yarın çok erken saatlerden itibaren bugünkü imkan ve kabiliyetlerle arama-kurtarma devam edecek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, "Çok daha derine nüfuz edebilecek imkan ve kabiliyetler Türkiye’den yola çıktı, 1 Eylül itibariyle onlar da devreye girecek ama önemli olan bu gece aralıksız bir şekilde devam edecek olması" açıklamasını yaptı.

Erhürman, "Gemide toplamda 267 kişi vardı. Kaptan dahil olmak üzere 8 mürettebatla ilgili Polis Genel Müdürlüğümüz soruşturmayı başlattı, gözaltılar yapıldı. 249 insanımıza ulaştık, maalesef bu 249’un içinden 8’ini kaybetmiş durumdayız ve 18 kişiye ulaşmak için her türlü çaba tüm kuvvetlerimiz ve Türkiye’den gelen ekiplerce birlikte gösteriliyor. Bütün ailelerin acılarını ve sıkıntılarını ‘anlıyoruz’ demek bile fazla, anlamak yaşamayan için kolay değil. Ama inanın ki her türlü çaba gösteriliyor ve inşallah son insanımıza ulaşılana kadar da bu çaba aralıksız bir şekilde devam edecek. Devlet tüm kademeleriyle devrededir, hep birlikte bu çabayı göstermeye devam edeceğiz. Hepimiz çok üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun. Son ana kadar çabalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Erhürman, kazanın neden meydana gelmiş olabileceğine yönelik ihtimallere ilişkin bir soruya cevabında, "Spekülasyon yapmak istemiyoruz. Polis Genel Müdürlüğümüz devrede, soruşturma sürüyor, her türlü delil toplama çalışması devam ediyor. Çalışmalar iki ana damardan yürüyor, bizim için en acil olan arama-kurtarma çabası. Hepimiz oraya konsantre olmuş durumdayız ama polisimizin yetkili birimleri de bu soruşturmayı yürütüyor. Dolayısıyla şu anda tahminler ya da spekülasyonlar üzerinden konuşmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ İHTİMAL DEĞERLENDİRİLECEK"

Görev ihmaline ilişkin ihtimallerin değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin bir soruya cevabında Erhrüman, "Her türlü ihtimal değerlendirilecek, önceden konuşmak sadece spekülasyona girer. Polis Genel Müdürlüğümüz bu işi ciddi şekilde yürütüyor, dolayısıyla zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

Türkiye’den destek ekiplerin geldiğine ve bu yönde daha fazla desteğe ihtiyaç olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erhürman, "3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücümbot, 1 fırkateyn ve 1 büyük karakol gemisi, hepsi burada. Bizim kendi imkan ve kabiliyetlerimiz de devrede, dolayısıyla kurulabilecek en geniş kadro şu anda her türlü imkanla birlikte sahada. Türkiye’den daha da gelecek olan destekler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrasında eşinden haber alamadığını söyleyen bir vatandaşa cevap veren Erhürman, "Bu akşam muhakkak size ulaşılacak. Bütün bulamadığımız insanlarımızın ailelerine de, vefat eden insanlarımızın ailelerine de tek tek ulaşılacak. Acınızı üzüntünüzü çok iyi anlıyoruz, elden gelen her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

18.50 | GÖZALTILAR VAR

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Bu olayın her yönü araştırılacak" diyen Üstel, "En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

18.30 | ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

Arıklı, bugün batan geminin daha iki ay önce "Akdeniz" tersanesinde "Türk Loydu" adlı güvenilir bir şirketin denetiminden geçtiğine dikkat çekti. Arıklı, geminin çok kısa sürede su almaya başladığını ve battığını belirtirken, gemini neden battığının anlaşılması için sefer veri kaydedicisine ulaşılması gerektiğini söyledi.

15.50 | ÜSTEL: 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan geminin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Üstel, “Girne açıklarında meydana gelen elim gemi kazasının ardından oluşturduğumuz Kriz Masası ile süreci anbean takip ediyoruz. Gemide bulunan toplam 267 kişiden 237’si ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 23 kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarımız tüm imkanlarımız seferber edilerek kesintisiz devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şu anda en büyük önceliğimiz, kayıp olan 23 kişiye bir an önce ulaşmaktır. Devletimizin tüm kurumları sahadadır. Arama-kurtarma çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kesinleşen bilgileri kamuoyumuzla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

14.50 | ÜSTEL: HAYATINI KAYBEDENLER VAR

KKTC Başbakanı Ünal Üstel olaya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

"Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatı taşıyan feribotun alabora olması sonucu derin bir üzüntü içerisindeyiz. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız mevcuttur. Devletimizin tüm imkanları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik ekiplerimiz ve Sivil Savunma Teşkilatı'mız ile birlikte denizden ve havadan yürütülen arama-kurtarma operasyonları için eksiksiz şekilde seferber edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."

14.30 | YILMAZ: HER DESTEĞİ VERİYORUZ

Olayın ardından Ankara'dan ilk açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz açıklamasında şunları belirtti:

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz.

Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

14.20 | BAKANLIKLARDAN AÇIKLAMA

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Girne açıklarında bir feribotun battığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

KKTC Sağlık Bakanlığından "Hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alındı. Maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirildi, limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlandı” açıklaması yapıldı

14.10 | BELEDİYE BAŞKANI: DURUM ÇOK CİDDİ

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, durumun ciddi olduğunu belirtti.

Şenkul'un sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Filo Denizcilik'e ait yolcu ve yük gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır. İçerisinde yolcu ve personel toplamda 270 kişi bulunmaktadır. Durum çok ciddidir. Sahil güvenlik, Akgünlerin Express gemisi ile çok sayıda küçük tekne kurtarma çalışmalarına katılmaktadır.Lütfen bilgi kirliliği yaratacak paylaşımlardan uzak duralım."

13.50 | KKTC CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

ANKA Haber Ajansı'na konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Tünay Mertekçi, yolcu gemisinin Taşucu'ndan saat 12.00'de hareket ettiğini ve Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora olduğunu söyledi.

Mertekçi, "Taşucu'ndan saat 12.00'da yola çıkan yolcu gemisi Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Helikopterler ve özel yatların da dahil edildiği tüm arama kurtarma çalışmaları, Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerince başlatıldı" dedi.