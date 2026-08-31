Son Dakika... Girne'de yolcu gemisi faciası: Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu!

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan faciada can kaybı 8’e yükseldi.

Facianın ardından 240 kişinin sağ kurtarıldığı belirtilirken, kayıp 18 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri şöyle açıklandı:

Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gemi kaptanı, görevliler ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 9’u hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi.

KKTC'DE 3 GÜNLÜK YAS

Facianın ardından Kuzey Kıbrıs genelinde 3 günlük yas ilan edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapılması planlanan kutlamaların da iptal edildiği belirtildi.