Son dakika... Girne'deki faciada ölü sayısı 13'e yükseldi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan yolcu gemisi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Üstel, "Akşam yapılan arama-kurtarma çalışmalarımızda 1 naaşımıza daha ulaşılmıştır. Bu aldığımız 1 naaş, Nalbantoğlu Hastanesi’ne gidecek, önce kimlik tespiti için aileleriyle temasa geçilecek, sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak ve DNA testi ile kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. O doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra ilgili yere göndereceğiz. Bir kez daha hepimizin başı sağolsun. Allah sabırlar versin" diye konuştu.

Üstel, kayıp naaşlara ulaşılması konusunda bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine, "Orada çalışan arkadaşlarımız, pazardan beri 7/24 çalışıyor. Büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Yapılması lazım. Dolayısıyla yapıyorlar. Sizlerden biraz sabır, çünkü 554 metre derinlikte bir arama-kurtarma çalışması yapılıyor" dedi.

CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında 1 kadının daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken, kayıp 15 kişi aranıyor.