Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Girne'deki faciada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika... Girne'deki faciada ölü sayısı 13'e yükseldi

5.09.2026 12:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Girne'deki faciada ölü sayısı 13'e yükseldi

Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan yolcu gemisi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Üstel, "Akşam yapılan arama-kurtarma çalışmalarımızda 1 naaşımıza daha ulaşılmıştır. Bu aldığımız 1 naaş, Nalbantoğlu Hastanesi’ne gidecek, önce kimlik tespiti için aileleriyle temasa geçilecek, sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak ve DNA testi ile kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. O doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra ilgili yere göndereceğiz. Bir kez daha hepimizin başı sağolsun. Allah sabırlar versin" diye konuştu.

Üstel, kayıp naaşlara ulaşılması konusunda bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine, "Orada çalışan arkadaşlarımız, pazardan beri 7/24 çalışıyor. Büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Yapılması lazım. Dolayısıyla yapıyorlar. Sizlerden biraz sabır, çünkü 554 metre derinlikte bir arama-kurtarma çalışması yapılıyor" dedi.

CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında 1 kadının daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken, kayıp 15 kişi aranıyor.

İlgili Konular: #Girne

İlgili Haberler

Girne'de facianın ardından... 'Dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim' demişti: KKTC'nin Ulaştırma Bakanı, görevden alındı
Girne'de facianın ardından... 'Dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim' demişti: KKTC'nin Ulaştırma Bakanı, görevden alındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifadesinin alınarak konunun yargıya taşınabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı. Arıklı, soruşturmanın selameti açısından Limanlar Dairesinin de soruşturma tamamlanana kadar bakanlıktan alınarak Başbakanlığa bağlanması için başvuracaklarını bildirdi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı açıklamada Arıklı'yı görevden aldığını bildirdi.
Girne'deki facianın ardından FİLOJET'te kaptanın ehliyeti de mercek altında
Girne'deki facianın ardından FİLOJET'te kaptanın ehliyeti de mercek altında Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de kayıp olduğu gemi kazasının ardından kaptanın ehliyeti ve diğer yeterlilik belgelerinin olup olmadığı konusu belirsizliğini koruyor.
Girne'deki gemi kazası: 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
Girne'deki gemi kazası: 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentindeki gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı.