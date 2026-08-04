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Son Dakika... Gözaltına alınan Bennu Gerede serbest bırakıldı

Son Dakika... Gözaltına alınan Bennu Gerede serbest bırakıldı

4.08.2026 10:49:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... Gözaltına alınan Bennu Gerede serbest bırakıldı

Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ile yaptığı müstehcen açıklamalar gerekçesiyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Bennu Gerede’nin katıldığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde de bulunuldu. Kanaldaki soruşturmaya konu video Türkiye'den görünmeyecek.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak tanımladığı kolyeye ilişkin açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında müstehcenlik suçundan re'sen soruşturma başlatılan Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.

İlgili Konular: #gözaltı #Bennu Gerede

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