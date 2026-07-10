Son Dakika... Gözaltına alınan NATO eylemcileri hakkında karar

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri için gözaltına alınan 73 eylemci adliyeye sevk edildi.
7 Temmuz’da Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) , Emekçi Hareket Partisi (EHP), Devrim Partisi, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri Kurtuluş Parkı ve Dikmen’de eşgüdümlü olarak eylem planlamıştı.
Polis eylemleri sert müdahale ile bastırırken toplam 79 eylemci gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemleri bu sabah tamamlanan eylemciler adliyeye sevk edildi.
78 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Eylemcilerden 78'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen kişinin başka bir dosyadan yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle TEM'e götürüldüğü bildirildi.