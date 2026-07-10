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Son Dakika... Gözaltına alınan NATO eylemcileri hakkında karar

Son Dakika... Gözaltına alınan NATO eylemcileri hakkında karar

10.07.2026 10:28:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
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Son Dakika... Gözaltına alınan NATO eylemcileri hakkında karar

Son dakika haberi... NATO Zirvesi'ne karşı sol partiler ve demokratik kitle örgütlerinin yaptıkları eylemde gözaltına alınan 78 kişi serbest bırakıldı.

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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri için gözaltına alınan 73 eylemci adliyeye sevk edildi. 

7 Temmuz’da Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) , Emekçi Hareket Partisi (EHP), Devrim Partisi, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri Kurtuluş Parkı ve Dikmen’de eşgüdümlü olarak eylem planlamıştı.

Polis eylemleri sert müdahale ile bastırırken toplam 79 eylemci gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemleri bu sabah tamamlanan eylemciler adliyeye sevk edildi. 

78 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Eylemcilerden 78'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen kişinin başka bir dosyadan yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle TEM'e götürüldüğü bildirildi. 

 

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