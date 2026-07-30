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Son Dakika... Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama: 'Aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında'

Son Dakika... Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama: 'Aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında'

30.07.2026 13:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama: 'Aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında'

Son dakika haberi... Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından mektup paylaştı. Dedetaş, "Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında" ifadelerini kullandı.
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Dün gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, el yazısıyla kaleme aldığı mesajla ilk açıklamasını yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dedetaş, kendisine ulaştırılan destek mesajlarının moral verdiğini söyledi.

Dedetaş, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili komşularım,

Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında.Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek olmak moral veriyor.

En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."

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