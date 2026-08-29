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Son dakika... Gözaltına alınmıştı: 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay hakkında yeni gelişme

Son dakika... Gözaltına alınmıştı: 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay hakkında yeni gelişme

29.08.2026 17:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Gözaltına alınmıştı: 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi... Sosyal medyada 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay, 'müstehcenlik' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla İzmir'de gözaltına alındı. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fidan Atalay'ın tutuklanmasına karar verdi.
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Sosyal medyada 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Atalay hakkında 'müstehcenlik' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Atalay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Ankara'ya sevk edilen Atalay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026'da SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir."

Başsavcılığın ilk açıklamasında ise şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kamuoyunda 'Fidan Hoca' olarak bilinen, 'fidannatalay' isimli Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK'nin 282. maddesinde düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay, İzmir'de gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."

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