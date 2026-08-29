Son dakika... Gözaltına alınmıştı: 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay hakkında yeni gelişme

Sosyal medyada 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Atalay hakkında 'müstehcenlik' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Atalay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alındı.

Ankara'ya sevk edilen Atalay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026'da SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir."